Turismo a Cremona: con giugno si conclude il periodo dei flussi organizzati e inizia quello “last minute”.

Poco più di una settimana fa Comune e Provincia, assieme ad alcuni enti provinciali, avevano presentato al Ministro Santanchè le esigenze territoriali e le opportunità di sviluppo del settore turistico locale che vede un trend e un livello di soddisfazione dei turisti in forte crescita.

Un progetto, che si propone di accelerare in maniera significativa la destagionalizzazione dei flussi turistici. I contenuti forti sono: la proposta di un turismo esperienziale, interventi per favorire la parità di genere ed il miglioramento dell’accessibilità per le persone con disabilità.

Il servizio di Simone Bacchetta

