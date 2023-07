Code in autostrada nel pomeriggio di martedì, a causa del ribaltamento di un’auto, poco prima delle 16. Si tratta dell’ennesimo incidente, dopo l’episodio della settimana scorsa al casello di Castelvetro, che aveva provocato pesanti ripercussioni sul traffico e lunghi incolonnamenti.

L’evento di oggi pomeriggio ha riguardato il tratto tra il Casello di Cremona e quello di Pontevico, all’altezza di Dosimo. Due le persone rimaste ferite, un uomo di 70 anni e una donna di 69, trasportati al pronto soccorso in codice giallo.

D’altro canto le code in autostrada sono tutt’altro che rare in questo periodo, in cui i molti lavori in corso provocano numerosi rallentamenti. A peggiorare la situazione, nelle notti del 4, 5 e 6 luglio la tratta tra Cremona e Castelvetro (direzione Piacenza) verrà chiusa dalle ore 21 fino alle ore 6. lb

© Riproduzione riservata