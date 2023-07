Ha preso il via il progetto Ci sto! Affare Fatica che coinvolge 20 ragazzi, dai 14 ai 17 anni, in attività manuali di sistemazione di alcuni luoghi di Castelleone.

I ragazzi hanno iniziato con la tinteggiatura delle recinzioni che delimitano i parchi gioco di Piazza di Dio, Via Pradazzo, Via Matteotti, quest’ultima portata a termine il 3 luglio. Se ci sarà tempo si occuperanno anche degli Orti di Santa Chiara o di altre attività che l’ufficio tecnico e l’Amministrazione riterranno opportuno.

L’attività, iniziata lunedi 3 luglio continuerà fino al 21 luglio dal lunedì al venerdì tra le 9.00 alle 12.00 circa.

I ragazzi sono stati divisi in due squadre di lavoro da 10 componenti l’una, coadiuvate da una figura educativa che gestisce il gruppo ed un volontario/operaio che insegna loro come svolgere il lavoro.

Lo stesso progetto è già stato attuato anche a Cremona lo scorso anno con il coinvolgimento dei comitati di quartiere e si pone l’obiettivo di stimolare il protagonismo giovanile in lavori di utilità pubblica.

