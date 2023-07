Il comico Filippo Caccamo sarà al Teatro A. Ponchielli venerdì 27 ottobre alle ore 21.00 con lo spettacolo Tel chi Filippo, uno show a 360 gradi che prende le mosse dal mondo della scuola e spazia in più ambiti, usando sempre e costantemente il metro della risata.

Lo spettacolo ha registrato un Sold Out dietro l’altro, in tutti i teatri che l’hanno messo in scena e il suo tema principale è la vita degli insegnanti.

Filippo Caccamo, classe 1993, è laureato in Storia e Critica dell’Arte all’Università Statale di Milano, è autore, comico e regista da diversi anni, ha calcato palcoscenici di tutta Italia con tre tour teatrali.

In televisione ha partecipato a Colorado, Eccezionale Veramente, oltre ad aver frequentato per un anno ZeligLab.

Ad aprile 2019 pubblica il suo primo romanzo, edito Mondadori, dal titolo “Vai tranquillo”.

Conta oltre mezzo milione di follower tra Instagram, Facebook e TikTok, che seguono attivamente i suoi video.

Biglietti:

platea € 39,00 (compresa prevendita)

palchi € 34,50 (compresa prevendita)

galleria € 29,50 (compresa prevendita)

loggione € 25,50 (compresa prevendita)

Le prevendite al botteghino iniziano domani 6 luglio e sono già iniziate sul circuito ticketone. Orario estivo (fino al 28 luglio): da lunedi a venerdi dalle 9.30 alle 13.30

La biglietteria rimarrà CHIUSA dal 29 luglio al 20 agosto.

