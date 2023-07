L’impatto sul territorio cremonese del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) fra procedure gestionali e nuovi progetti: ecco il tema che aprirà il prossimo numero del settimanale Mondo Padano in edicola venerdì 7 luglio, nel focus a cura del giornalista Cristiano Guarneri.

Analizzando la situazione nella Provincia di Cremona, emergono alcune differenze: mentre i grandi comuni hanno la forza, in termini di personale e risorse, per gestire la mole di lavoro burocratico che impone il piano e quindi riescono a centrare gli obiettivi, i piccoli comuni trovano maggiori difficoltà.

Il focus di Mondo Padano infine illustrerà nello specifico le aree del Comune di Cremona che beneficeranno dei fondi, come l’Area Frazzi pronta a diventare un polo culturale e San Francesco destinato a trasformarsi in un centro di ritrovo ed espressività per i giovani.

Federica Priori