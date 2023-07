Martedì 11 luglio, tra le 10 e le 12.30 il Campus di Santa Monica dell’Università Cattolica di Cremona organizza un’Infosession – dal titolo “E…state in Unicatt” – per gli studenti delle scuole superiori e per coloro che hanno appena terminato l’esame di maturità e sono interessati a trovare risposte a curiosità e dubbi sul mondo universitario.

Durante la mattinata, anticipati da pillole informative sul mondo dell’Economia e sulle Scienze Alimentari, verranno presentati i corsi di Laurea triennale in Economia Aziendale e in Scienze e Tecnologie Alimentari.

Successivamente, sarà possibile partecipare a una visita guidata alla scoperta del nuovo Campus di Cremona, ubicato all’interno dell’ex monastero di Santa Monica, un ambiente unico, in cui la tecnologia più evoluta per la ricerca e per la didattica, si fonde con il fascino dell’architettura e dell’arte italiana.

Sarà inoltre possibile prenotare un colloquio diretto con i rappresentanti del Polo studenti o con i docenti, che saranno disponibili a fornire ulteriori approfondimenti sui corsi di Laurea presentati e sulle procedure di immatricolazione.

Un appuntamento imperdibile, per scoprire tutte le informazioni utili sui corsi di laurea triennali in Economia Aziendale e Scienze e Tecnologie alimentari del Campus di Cremona.

Questo il programma completo

Ore 9.45 Accoglienza

Ore 10.00 -11.00 – Aula A002

Pillole di Economia e presentazione corso di laurea triennale in Economia Aziendale

Ore 10.00 -11.00 – Aula A102

Pillole di Scienze Alimentari e presentazione corso di laurea Scienze e Tecnologie Alimentari

Ore 11.00 – 11.30

Visita guidata del Campus

Ore 11.30 – 12.30

confronto a tu per tu: prenota un colloquio

con il polo studenti per informazioni personalizzate in merito a contribuzione universitaria e passaggi da seguire per l’iscrizione

con un docente per approfondire la conoscenza dei contenuti del corso di laurea di tuo interesse

