Si è svolto nella sede del GC Pilastrello – Comune di Dovera l’incontro della Protezione Civile Provinciale per il consuntivo sulle attività svolte nel corso dell’emergenza Emilia Romagna e l’analisi dei punti di sviluppo relativamente alla colonna mobile.

“Innanzitutto un profondo grazie che viene dal cuore: anche in questi difficilissimi e drammatici momenti vi siete distinti ed apportato aiuto, sostegno e soccorso alle popolazioni colpite dall’alluvione in Emilia. Siete unici. Il grazie e la vicinanza della popolazione è molto forte e manifesto”. Così il presidente della Provincia di Cremona, Paolo Mirko Signoroni con la funzionaria responsabile di P.C. della Provincia, Elena Milanesi ed amministratori locali durante l’incontro a Dovera .

Proprio Milanesi aggiunge: “Partiti come colonna regionale, primi ad arrivare sul campo come segreteria ed ultimi a partire da Sant’Agata sul Santerno. Abbiamo fatto un ottimo lavoro. La colonna provinciale si deve evolvere e si sta ristrutturando ed implementando in modo considerevole, con nuove attrezzature e mezzi, sostenuti da forti investimenti”.

“Vi sono altre Associazioni – dice ancora – che non sono qui con noi stasera, che però hanno partecipato con la colonna nazionale. Senza il volontariato l’Emilia non poteva tornare alla normalità. Senza di voi il Paese sarebbe in grosse difficoltà nelle emergenze e crisi che, purtroppo, sempre più, si stanno verificando. Infine grazie ancora a tutti voi”.

Il presidente del Comitato di Coordinamento del volontariato Bruno Canevari quindi conclude: “Mettercela tutti per essere una squadra sempre più coesa e che si aiuta a vicenda, con scambi di esperienza e sinergie, per mettere in campo azioni sempre più efficaci. Un grazie a tutti dal profondo del cuore”.

Fra i presenti, oltre ad alcuni amministratori locali, una settantina di referenti delle Organizzazioni della colonna mobile provinciale: A.V. “Il Grifone” di Soncino, G.C. Pilastrello di Dovera, G.C. Platina di Piadena, G.C. San Marco di Casaletto Ceredano, A. V. Lo stagno di Stagno Lombardo,, G.C. La Torre di Rivolta d’Adda, G.I Castrum Leonis di Castelleone, G.C. Il Grande Fiume di Casalmaggiore, G.C. Sospiro, A.V. I Due Navigli di Casalbuttano, i volontari ANA, i referenti della colonna nazionale (Anai di San Bassano, Sparviere di Crema, Aquile Odv di San Giovanni in Croce ed Alpini di Cremona).

