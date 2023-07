L’assessore regionale Alessandro Beduschi interviene sul tema del progetto per la realizzazione dell’autostrada Mantova-Cremona, dopo il dibattito innescato in questi giorni da un’interrogazione presentata da esponenti dell’opposizione in Consiglio regionale.

“Un’opera -sottolinea Beduschi- che rimane assolutamente centrale nella pianificazione della Giunta per potenziare la viabilità della Lombardia e per la quale sono tutt’oggi resta immutato l’interesse del mondo imprenditoriale e finanziario per assicurare un’adeguata copertura economica al progetto. Le polemiche seguite alla risposta offerta in aula all’interrogazione si basano su elementi forniti dagli uffici regionali a livello tecnico, mentre è compito della politica adoperarsi per superare questa fase”.

L’assessore conferma che, d’accordo con il presidente Attilio Fontana, continuano inoltre le interlocuzioni con il Ministero per la realizzazione completa del cosiddetto “arco TiBre” nel tratto Calvatone – Marcaria, di lunghezza pari a circa 8,5 km e funzionale alla realizzazione dell’autostrada regionale.

“Come assessore all’Agricoltura- prosegue Beduschi – comprendo inoltre le perplessità che sempre sorgono quando un’opera viabilistica impatta su terreni destinati al settore primario. Ma le interlocuzioni di questi mesi mi dicono che gran parte del mondo associazionistico agricolo è consapevole che il miglioramento della logistica per due province fortemente vocate alla produzione agricola come Cremona e Mantova compenserebbe in maniera importante gli svantaggi, innanzitutto permettendo una migliore e più veloce circolazione delle merci su gomma”. “Un caso da manuale -conclude- nel quale il potenziamento di un’infrastruttura sarebbe in grado di aumentare la sostenibilità. Anche per questo Regione continuerà a insistere sulla realizzazione dell’autostrada”.

