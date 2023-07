Sono aperte le iscrizioni per in nuovi corsi 2023/24 della Fondazione ITS Academy di Cremona, specializzata nella formazione professionale di alto livello su tematiche di Meccatronica, Cosmetica e Informatica.

Come Academy post-diploma di alta specializzazione tecnica offre percorsi della durata di 2 anni ed ha come mission quella “dell’inserimento lavorativo di qualità e garantito”, con il “placement post diploma sfiora l’85%”.

L’offerta formativa è aperta a chiunque abbia conseguito un diploma di maturità di qualsiasi natura (tecnica e non) e il titolo ITS è valido a livello europeo.

Nel caso dell’ITS di Cremona i corsi sono organizzati in 2.000 ore nel biennio di cui 500 di teoria e 500 di tirocinio ogni anno: un’offerta bilanciata per imparare facendo.

Sono tre i macro percorsi ITS, uno a Cremona (“Tecnico superiore per l’Automazione e Innovazione per la Transizione Ecologica”) e due a Crema: “Tecnico superiore per l’Automazione e Innovazione per la produzione Cosmetica” e “Tecnico superiore in Digitalizzazione dei processi industriali”, con una curvatura specifica a Brescia e Bergamo ( “Tecnico superiore in Trasformazione digitale e project management”).

Il presidente Renato Ancorotti, però, tiene a precisare: “Gli istituti tecnici superiori sono scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica e una delle sfide che dovremo affrontare sarà comunicare al meglio le opportunità offerte da questo percorso che non è assolutamente un ripiego per chi non vuole studiare, ma anzi offre una formazione altamente qualificante e che non preclude in nessun modo l’accesso all’università”.

“Purtroppo – dice ancora -, ancora oggi c’è la concezione che questi percorsi siano di serie B. Mentre invece sono un apripista per il mondo del lavoro, cosa che la laurea oggi non garantisce”.

Un percorso agevolate grazie alla collaborazione con le aziende associate alla Fondazione che, già durante le lezioni, hanno conosciuto gli studenti e li hanno ospitati in tirocinio grazie a una metodologia di placement che “mette d’accordo le ambizioni e aspettative dei corsiti con le esigenze di ruoli e competenze che ci segnalano le aziende stesse”, come fanno sapere dalla stessa Fondazione.

La Fondazione ITS Academy Cremona si è ampliata nell’ultimo biennio e ha accolto nuovi enti pubblici, associazioni di categoria, aziende e università che “rappresentano l’eccellenza delle filiere che caratterizzano il nostro florido territorio della provincia cremonese”, come spiega Valentina Nucera, direttrice della Fondazione dall’aprile 2023.

Le attività di rete e rafforzamento della Fondazione hanno condotto nel primo semestre del 2023 a un raddoppio dei soci partecipanti che hanno visto aderire alla Fondazione, con l’ingresso quest’anno, tra gli altri, di CNA Cremona, UCIMU Consorzio IT e “Il Polo Tecnologico della Cosmesi” e la Libera Associazione Artigiani.

“Questo – prosegue la direttrice – ci permette di proporre un’offerta formativa tanto varia quanto personalizzata: meccatronica, informatica, cosmesi, agroalimentare sono alcune delle filiere che i nostri corsi vogliono coinvolgere per formare nella provincia i talenti e le competenze che le imprese oggi cercano con non poche difficoltà. Sono le aziende stesse e le università che rivedono e adeguano i percorsi annualmente”.

Nucera, quindi, conclude: “Inoltre valorizziamo sempre di più l’opportunità di iniziare i percorsi con un apprendistato di 3. livello nelle aziende del territorio. Al mattino i corsisti lavorano e nel pomeriggio seguono il corso da loro scelto per approfondire le tematiche incontrate in azienda, un apprendistato duale vero e proprio”.

