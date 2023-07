Iniziano a Cremona e provincia le attività del progetto “La prevenzione non va in vacanza”, campagna promossa e organizzata da IAPB Italia Onlus, in collaborazione con l’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Cremona.

I primi eventi si svolgeranno nel pomeriggio di lunedì 10 luglio al Centro Estivo dell’ASD Liberi e Forti di Castelleone e nella serata giovedì 13 luglio nell’ambito della manifestazione “I giovedì d’estate” di Cremona.

Durante questi appuntamenti verrà distribuito del materiale informativo e dei gadget che ricordano quanto è importante proteggere gli occhi, soprattutto in estate.

Ecco alcuni consigli utili per affrontare l’estate preservando la salute e la vista:

– usare occhiali da sole o berretto con visiera,

– bere frequentemente e lentamente,

– mangiare frutta e verdura,

– esporsi al sole in modo graduale, evitando le ore centrali della giornata,

– mai guardare il sole senza protezione,

– non fare attività fisica nelle ore più calde.

