Il Questore di Cremona ha emesso due decreti di sospensione della licenza ex. art. 100 Tulps, il primo della durata di 10 giorni nei confronti del Bar Meteora di Castelleone, il secondo della durata di 15 giorni nei confronti della Trattoria Lago Segugio di Pizzighettone, Frazione Roggione.

Il primo provvedimento, notificato il 5 luglio dalla Polizia e dai Carabinieri di Castelleone, ha disposto la sospensione della licenza di somministrazione di alimenti e bevande alla luce dei reiterati episodi di aggressioni e schiamazzi che hanno interessato il locale, frequentato da soggetti facinorosi e pregiudicati. Numerosi sono stati, a questo proposito, gli interventi da parte delle forze dell’ordine. Al punto da procurare allarme sociale per i residenti e potenziale pericolo per l’ordine e l’incolumità pubblica.

In particolare, nell’ultimo anno si sono verificati episodi di intemperanze e molestie da parte di soggetti ubriachi o sotto effetto di droghe, nonché diverse liti e aggressioni fisiche, avvenute nei mesi di maggio e giugno, che hanno richiesto anche l’intervento del 118.

Il secondo provvedimento, notificato il 7 luglio dalla Polizia e dai Carabinieri di Pizzighettone, si è reso invece necessario a seguito della violenta rissa verificatasi all’interno del locale, che ha visto il coinvolgimento degli stessi gestori dell’esercizio commerciale ed alcuni avventori, rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine ed il ricorso alle cure sanitarie da parte di alcune delle persone coinvolte per le lesioni riportate.

I provvedimenti emanati dal Questore mirano non solo a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica, ma anche a dissuadere eventuali soggetti ritenuti pericolosi. Proprio per tali motivi, proseguirà la capillare attività di controllo e monitoraggio in maniera sempre più incisiva, anche per verificare il rispetto delle misure adottate.

