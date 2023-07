I Carabinieri della Sezione Radiomobile di Cremona hanno denunciato per ricettazione un cittadino straniero di 43 anni, senza fissa dimora e con precedenti di polizia a carico, che allo stato attuale ha il divieto di dimora nell’intera provincia di Cremona. Tutto risale alla sera del 6 luglio, verso le 22.20, quando la centrale operativa dei carabinieri di Cremona ha inviato una pattuglia in via Cesare Battisti angolo via Manzoni perché era stato segnalato un litigio tra passanti. L’uomo stava infastidendo due ragazze, che hanno chiesto aiuto ai presenti.

L’uomo è stato trovato dai militari nei pressi ed è stato identificato, anche se ben conosciuto per le vicende che lo hanno visto coinvolto spesso, anche nell’ultimo periodo. I militari hanno visto che era in possesso di una bicicletta elettrica a noleggio alla quale era stata manomesso il blocco che serve a fermare la ruota una volta terminato il tempo del noleggio. E’ stato quindi accompagnato presso la caserma Santa Lucia ed è stato denunciato per ricettazione.

