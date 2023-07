Tragico incidente nel pomeriggio di sabato lungo la Codognese (Sp234), poco prima di Pizzighettone, all’altezza di Roggione, dove un’auto station wagon, condotta da una donna di 47 anni, si è scontrata con una moto Honda Gold Wing, condotta da un uomo di 70 anni.

Un impatto violentissimo e devastante per il mezzo a due ruote, rimasto completamente distrutto. Le condizioni del conducente sono apparse fin da subito gravissime, tanto che sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 con ambulanza e auto medica, nonché l’ausilio dell’elisoccorso, coadiuvati dai Vigili del Fuoco di Cremona. Per l’uomo, residente in provincia di Lodi, non c’è stato nulla da fare. Ferita in modo più lieve la donna, anch’essa residente nel Lodigiano.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono intervenuti i Carabinieri di Pizzighettone e di Casalbuttano, che stanno cercando di ricostruire la dinamica del sinistro.

lb

SEGUONO AGGIORNAMENTI

© Riproduzione riservata