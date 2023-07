“Che fine ha fatto la polizia locale a Cremona?” Se lo chiede Alessandro Zagni a nome del gruppo consigliare di Fratelli d’Italia che presenterà nel consiglio comunale di domani, lunedì 10 luglio, un emendamento ad un odg proposto dalla Lega per “rimettere al centro dell’azione amministrativa cittadina il tema della sicurezza urbana”.

“A Cremona – spiegano da FdI – i vigili di quartiere sono un lontano ricordo, la totale assenza delle pattuglie appiedate affligge tanto il centro quanto tutte le altre zone. Per non parlare dei controlli e dei presidi di sicurezza urbana, ad esempio nelle vie e piazze della movida o nei parchi cittadini, servizi indispensabili soprattutto in estate quando la città viene vissuta all’aria aperta e che da tempo non vengono più organizzati”.

Quindi proseguono: “I cremonesi lamentano la totale assenza dei vigili, tanto che quando chiamano la centrale operativa il più delle volte le richieste non vengono evase per carenza di personale in servizio”.

Ormai la Municipale “si è ridotta a occuparsi quasi esclusivamente dell’autovelox in tangenziale, della gestione della circolazione stradale e dei rilevamenti in caso di incidenti”.

Il gruppo poi evidenzia: “Il personale in servizio è ai minimi termini, negli ultimi anni è calato di oltre trenta unità, il gruppo di FdI aveva già sollevato questo problema in un precedente consiglio comunale. Anche secondo i sindacati “il Comando della Polizia Locale di Cremona presenta oggi una preoccupante insufficienza di organico, condizioni di lavoro insostenibili e conseguente mancanza di sicurezza””.

Di tutta risposta l’amministrazione comunale “negli ultimi tempi ha messo a concorso solo tre posti, affrontando le preoccupazioni degli stessi vigili e dei cittadini con le solite promesse vuote a cui infatti non è seguita nessun’altra iniziativa amministrativa”.

“Per noi – concludono – invece è importante che la Polizia Locale a Cremona torni ad essere numerosa per garantire la sua presenza ed i presidi di sicurezza urbana. Vedremo cosa ci dirà il centrosinistra in consiglio comunale, loro che in questi anni hanno di fatto completamente smantellato il corpo della Municipale, usando i vigili solo per elevare le sanzioni utili a far quadrare i conti del bilancio comunale”.

