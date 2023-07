Il giorno dopo l’incidente mortale avvenuto ieri, sabato 8 luglio, lungo la Codognese all’altezza di Roggione, frazione di Pizzighettone, il sindaco del borgo Luca Moggi fa il punto della situazione e spiega che soluzioni sono al vaglio da tempo.

“Dispiace – analizza Moggi – dover commentare un altro incidente mortale sulla Codognese, in un tratto di strada che sicuramente è caratterizzato da un traffico importante che nei giorni lavorativi vede anche la presenza di parecchio traffico pesante viste le numerose aziende presenti”.

Il sindaco poi evidenzia: “Noi auspichiamo da sempre come sindaci, con i colleghi di Grumello, Acquanegra e Spinadesco, una riflessione più globale sulla Codognese che è una strada sottodimensionata per quello che è ad oggi il traffico e che deve vedere intervenire anche gli Enti superiori con interventi di messa in sicurezza come nel caso ad esempio degli incroci di Pizzighettone”

“Devo anche dire – prosegue – che per concretizzare questo, sfrutteremo l’opportunità del raddoppio ferroviario che con l’eliminazione delle barriere che sarà un ulteriore elemento di sicurezza in più nelle intersezione che ci sono tra Codognese e asse ferroviario”.

In particolare a Pizzighettone sono previste “due nuove grandi rotonde”, una all’ingresso di Roggione teatro dell’incidente mortale di ieri e un’altra vicino alla zona industriale prima del ponte sull’Adda.

Interventi che saranno “messi al vaglio di Provincia e RFI”, con Moggi che conclude: “Abbiamo già fatto pressioni in questo senso e mi auguro che presto si arrivi alla realizzazione di queste importanti opere che dal punto di vista viabilistico potranno offrire nuove soluzioni a tutto il territorio”.

