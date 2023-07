Le proteste di giovedì alla Biblioteca di Cremona colgono a pieno l’esigenza diffusa in tutta Italia di luoghi dove poter studiare. Riconosciamo e sottolineiamo che uno spazio, accessibile anche al di fuori degli orari d’ufficio, adatto allo studio sia fondamentale per il percorso accademico e per il benessere dei giovani cremonesi. Gli studenti hanno bisogno di ambienti attrezzati dove possono concentrarsi e sviluppare al meglio le proprie capacità e creare momenti di condivisione.

Siamo contenti di constatare che l’amministrazione comunale di Cremona abbia già preso coscienza di questa problematica e stia intraprendendo azioni concrete per affrontarla. La scelta comunicata da Sindaco ed Assessora, in attesa degli interventi all’Ex San Francesco, di individuare spazi in collaborazione con Informa Giovani nella fascia serale e nei giorni festivi è importante e non banale. Soprattutto se accompagnata dalla nascita della Consulta interuniversitaria con gli studenti parte attiva di questo percorso.

Nicola Cantarini, segretario provinciale Giovani Democratici di Cremona

© Riproduzione riservata