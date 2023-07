Morta d’infarto dopo sette ore di attesa al pronto soccorso. La vittima è Eleonora Della Giovanna, 67 anni, di Offanengo, deceduta all’ospedale di Giulianova, in provincia di Teramo, lo scorso 4 luglio. La donna era in vacanza con il marito Lorenzo Cavalli che sull’accaduto vuole sporgere denuncia. Al quotidiano “Il Giorno”, l’uomo ha raccontato che la settimana prima di partire per le vacanze, la 67enne era stata visitata all’ospedale di Crema perché da qualche giorno accusava dolori a un braccio. Nulla di grave, le era stata prescritta della tachipirina per il dolore.

Ma il dolore non passava, e nel frattempo la coppia era partita per Tortoreto. Alle 5 della mattina del 4 luglio, Eleonora si è quindi presentata al pronto soccorso dell’ospedale di Giulianova, dove le è stato fatto un elettrocardiogramma in attesa della visita di una cardiologa, fissata per le 9 di quella stessa mattina. Visita che però non è mai stata effettuata. Alle 12, mentre marito e moglie aspettavano in sala d’attesa, la donna ha avuto un infarto ed è morta.

Il marito, pieno di rabbia e di dolore per quanto successo, ora vuole vederci chiaro. Venerdì sono stati celebrati i funerali. Nei prossimi giorni l’uomo sporgerà denuncia e si rivolgerà ad un legale.

