“Non c’è spazio per negoziare con le singole Prefetture la disponibilità di case popolari che devono rapidamente essere messe a disposizione degli aventi diritto nelle graduatorie Aler”. Con una nota della Presidenza, Regione Lombardia chiarisce la posizione riguardo la possibilità di assegnare, seppur temporaneamente, alloggi Aler per l’accoglienza di richiedenti asilo.

Una posizione negativa che arriva dopo la richiesta inoltrata in tal senso dalla Prefettura di Monza, cui ha fatto seguito un chiarimento dell’Assessore regionale alla Casa e Housing sociale Paolo Franco. “Occorre – ha detto Franco – sempre tenere conto non solo della sostenibilità economica, ma anche, e soprattutto, della sostenibilità sociale degli interventi, valutato altresì il contesto abitativo spesso problematico in cui si inseriscono”.

La posizione è condivisa dal Consigliere regionale della Lega Riccardo Vitari. Anche in Provincia di Cremona la situazione è difficoltosa, con svariati alloggi Aler sfitti come aveva recentemente segnalato il Consigliere regionale del PD Matteo Piloni. Gli fa eco il Segretario provinciale del Pd Vittore Soldo.

Federica Priori

