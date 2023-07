Un accordo di programma per portare una nuova stagione di sviluppo culturale a livello territoriale, tra gli assessori alla cultura di Regione Lombardia, Francesca Caruso e del Comune di Cremona, Luca Burgazzi, insieme al consigliere regionale Marcello Ventura, che si sono incontrati nella giornata di martedì.

“Una proficua collaborazione che nasce da un’unità di intenti, in quanto la cultura non ha colore politico” hanno detto Ventura e Burgazzi.

L’assessore, che in mattinata ha visitato la redazione di Cremona1 per un’intervista con il direttore Guido Lombardi, ha rassicurato sulla sua intenzione di puntare alla valorizzazione culturale dei territori, compresi i piccoli Comuni. “Cremona possiede un grande patrimonio materiale e immateriale da valorizzare” ha detto. A questo proposito, nel mese di settembre il violino Stradivari 1715 volerà in mostra al Musée de la Musique di Parigi, in un proficuo scambio.

La cultura, ha sottolineato ancora l’assessore Caruso, “deve andare nelle piazze e uscire dai luoghi tradizionali”. Ed è su questo che vuole puntare nel prossimo quinquennio: non solo bandi, “ma anche una forte comunicazione culturale”. Il suo lavoro, finora, è stato soprattutto di studio del territorio: “Ho lavorato circonandomi di persone competenti”.

Grande l’attenzione alle difficoltà dei territori: “Mi sto interfacciando con gli assessori alla cultura dei territori. Essendo stata io stessa amministratrice comunale so bene le difficoòtà che si devono affrontare, quindi ho voluto mettermi in ascolto, recependo le istanze di tutti” ha concluso.

