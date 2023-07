Green Oleo S.p.A., tra i principali produttori europei di oleochimica fine da fonti rinnovabili, comunica che oggi sono iniziate le negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Le azioni della Società hanno chiuso la seduta in rialzo, ad un prezzo di chiusura pari a Euro 1,5090, con una crescita del +31,22% rispetto al prezzo di collocamento pari a Euro 1,15.

Nel corso della giornata sono state scambiate n. 73.500 azioni ordinarie, per un controvalore complessivo pari a Euro 112.819,80.

Beatrice Buzzella e Francesco Buzzella, Presidente, AD e co-fondatori di Green Oleo, dichiarano: “Green Oleo raggiunge un nuovo obiettivo: l’IPO. Grazie a questo traguardo la nostra Società potrà crescere ed implementare nuove strategie di consolidamento nei mercati serviti oltre all’ampliamento del portafoglio prodotti e rafforzarsi mediante acquisizioni. Siamo soddisfatti dell’attenzione ricevuta dal mercato borsistico e dalla comunità”.

Nell’ambito della procedura di ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan, Green Oleo è assistita da Integrae SIM S.p.A. in qualità di Euronext Growth Advisor e Global Coordinator, dallo studio legale DWF LLP in qualità di Advisor Legale dell’Emittente, da RSM Italy S.p.A. in qualità di Audit Firm, Financial Due Diligence e Fiscal Advisor e lo Studio Legale Stona & Associati per le attività di Payroll Advisor, gli aspetti notarili dell’operazione sono stati seguiti dal Notaio Stefania Anzelini dello studio Milano Notai.

© Riproduzione riservata