Vino, allarme per il calo della produzione di uva

ROMA (ITALPRESS) – Uno studio della Commissione europea sull’impatto del cosiddetto regolamento SUR sull’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari prevede un calo della produzione di uva dovuto agli effetti della riduzione di tali prodotti, stimato al 18% in Spagna e al 20% in Italia. Dallo studio emergerebbe che una diminuzione della produzione di vino in Europa sarebbe irrilevante.

fsc/gtr

© Riproduzione riservata