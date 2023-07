Al via il bando da 163 mln per la riqualificazione dei piccoli comuni

ROMA (ITALPRESS) – “I piccoli Comuni in Italia rappresentano il 70 per cento del totale degli enti locali. Sono una realtà di cui non si può non tenere conto”. Così il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, illustrando a Palazzo Chigi il bando da 163 milioni di euro per progetti di riqualificazione dei piccoli Comuni italiani.

col3/gsl (Fonte video: Palazzo Chigi)