Intervento dei Vigili del Fuoco nella giornata di oggi, sabato 15 luglio, alle ore 15.10.

Gli uomini del 115 sono intervenuti a Cella Dati per spegnere un incendio che si era propagato in via Dante Alighieri, nella frazione Reboana.

A prendere fuoco alcune sterpaglie, con le fiamme che poi hanno interessato parte di un cascinale disabitato.

L’intervento è durato circa un’ora, terminando intonro alle 16.20.

Ancora in corso di accertamento le cause che hanno portato all’incendio.

