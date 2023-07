I Carabinieri della Stazione di Vescovato hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza e violazione di sigilli un cittadino straniero di 33 anni, con precedenti di polizia a carico, che, alla guida del suo veicolo, ha causato un incidente stradale.

L’uomo la sera del 13 luglio, verso le 22.00, transitando in auto lungo la SP68 nel comune di Ostiano, ha perso il controllo del mezzo finendo la corsa in un campo agricolo, dopo avere abbattuto un cartello stradale e danneggiato un muretto. Chi passava ha chiesto l’intervento delle forze dell’ordine e di un’ambulanza perché, avendo aiutato gli occupanti del veicolo, avevano notato che il passeggero del mezzo aveva riportato lesioni.

Quando i militari sono arrivati sul posto hanno identificato entrambi i coinvolti e hanno effettuato i rilievi del sinistro. Il ferito è stato accompagnato all’ospedale di Cremona dove ha ottenuto diversi giorni di prognosi per contusioni varie.

Durante le fasi di identificazione, i militari hanno notato che il conducente era in uno stato di alterazione incompatibile con la guida di un veicolo. E’ stato sottoposto all’alcoltest che ha evidenziato un valore di quasi quattro volte il consentito.

Gli uomini dell’Arma hanno anche verificato che il guidatore era sprovvisto di patente di guida perché ritirata un mese fa in provincia di Mantova, il veicolo era sprovvisto di assicurazione e non poteva circolare perché sottoposto a fermo amministrativo dal mese di giugno sempre dai carabinieri della provincia di Mantova.

L’uomo aveva quindi eliminato i sigilli di fermo amministrativo apposti il mese precedente all’incidente.

Tenuto conto delle aggravanti per le violazioni commesse tra le 22.00 e le 07.00, per l’uomo è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza e la denuncia per violazione di sigilli ed è stato sanzionato amministrativamente per avere circolato con un’auto sottoposta a fermo amministrativo e priva di copertura assicurativa. L’auto è stata sequestrata e portata presso la depositeria giudiziale.

I Carabinieri della Stazione di Robecco d’Oglio, invece, hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza un cittadino italiano di 56 anni, che il 14 luglio, alla guida del suo veicolo, ha causato un incidente stradale nel comune di Ostiano.

Verso le 20.00, la pattuglia di Robecco è intervenuta ad Ostiano su richiesta di una persona che ha riferito alla centrale operativa che la sua auto era stata urtata da un’altra vettura. Il conducente si era fermato, ma mentre compilavano i documenti, l’uomo si era alterato ed era andato via alla guida del suo veicolo senza completare lo scambio dei dati.

I militari sono intervenuti, lo hanno cercato per il paese e poco dopo hanno trovato il veicolo in questione mentre si spostava nel centro abitato. Lo hanno fermato, hanno identificato il conducente nel 56enne e hanno accertato che il mezzo aveva varie ammaccature compatibili con l’incidente avuto in precedenza.

I militari hanno verificato che l’uomo era in evidente stato di alterazione da alcol e lo hanno sottoposto al test dell’etilometro che ha evidenziato un tasso di circa 5 volte il consentito.

Avuto il riscontro sul suo stato di alterazione psicofisica durante la guida, i carabinieri di Robecco d’Oglio lo hanno denunciato all’autorità giudiziaria, la sua patente è stata ritirata e la sua auto è stata sequestrata ai fini della confisca.

