Martedì 18 luglio 2023 avrà inizio la campagna abbonamenti della Vanoli per la stagione 2023/2024. Una stagione che vedrà nuovamente protagonisti i biancoblù sul massimo palcoscenico nazionale di basket: la Serie A.

Una stagione, la prossima, che vuole “ripartire dall’entusiasmo con cui si è conclusa la scorsa, ricca di vittorie e trofei conquistati”.

La Vanoli Basket Cremona è riuscita infatti in quello che è riuscito a pochi prima di lei – l’immediata risalita in Serie A dopo un solo anno in Serie A2 – e ha compiuto un’impresa mai riuscita a nessun’altra squadra in passato vincendo tutti i trofei disponibili in stagione: Supercoppa LNP, Coppa Italia LNP e Scudetto di A2.

Per ripartire con lo stesso slancio, il club “ha bisogno della carica e dell’adrenalina che solo i suoi tifosi le sanno dare”. “Vogliamo infatti divertirci insieme a loro e vivere con loro una stagione fatta di grandi partite e grandi emozioni”, spiegano dalla società.

Il claim della campagna abbonamenti 2023/2024 – “Mai senza di Te” – è legato proprio a questo “senso di comunità e unione, ormai radicato e profondo, tra la squadra e la sua città, un’unione che deve vederci insieme, compatti e determinati verso nuove sfide e traguardi”.

L’abbonamento comprende le 15 partite casalinghe del Campionato di Serie A che la Vanoli Basket Cremona giocherà al PalaRadi (QUI tutti i dettagli).

