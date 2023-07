Sono 13 i Comuni del Cremonese destinatari del decreto ministeriale di assegnazione delle prime risorse del Pnrr per il 2023, per un totale di 6 milioni di euro. Partendo dal distretto di Cremona, nel capoluogo arriveranno 1.010.000 euro per i lavori al sottopasso ferroviario di via Bergamo: si tratta, nel dettaglio, di mettere in campo interventi idraulici per risolvere definitivamente il problema degli allagamenti che si verificano ad ogni temporale un po’ forte.

Ben due contributi, invece, in arrivo per il Comune di Gerre De’ Caprioli, con la messa in sicurezza idrogeologica degli argini sui colatori Morbasco e Morta, con il posizionamento di una rete anti-nutria e la realizzazione di una pista ciclabile, per cui arriverà un finanziamento da 380mila euro (altri 20mila li mette il Comune). Oltre a questo, sempre nello stesso Comune è previsto un finanziamento di 180mila euro (più altri 20mila di competenza del Comune), per la messa in sicurezza di via XXV Aprile, con realizzazione di marciapiedi su ambo i lati, aiuole verdi e alberature di mitigazione ambientale.

A Pizzighettone, i lavori finanziati sono quelli per la messa in sicurezza strutturale del ponte fluviale, per un importo complessivo di 735.000 euro.

Passando al Cremasco, il Comune di Chieve riceve invece 50.100 euro per la manutenzione straordinaria del ponte ciclo-pedonale, mentre a Spino D’Adda oggetto d’attenzione è la Roggia Tombino, con la messa in sicurezza di un tratto soggetto a rischio idraulico, per 500.000 euro. Per il Comune di Capergnanica stanziamento da 998mila euro per la messa in sicurezza delle strade interessate da smottamenti idrauilici.

A Casaletto Ceredano si interverrà nelle località Passarera, Gerre, Ca’ De Vagni e Persia, dove verranno messi in sicurezza alcuni tratti di sponde e ripe, per il contenimento di dissesti ed erosioni. Costo dell’operazione sarà di 500.000 euro. E ancora, a Salvirola 150mila euro per il consolidamento delle sponde della roggia Castelleona, mentre a Romanengo e a Casaletto di Sopra arrivano rispettivamente 500mila e 160mila euro per la messa in sicurezza di alcuni edifici comunali e di alcune strade, tra cui la Sp20.

Infine, nel Casalasco fondi a Casalmaggiore (350mila euro) per lavori di messa in sicurezza dell’ex convento Santa Chiara, a Gussola in alcune vie (Dossi e Toselli) 600mila euro dal Pnrr verranno dedicati alla riduzione degli allagamenti e al rifacimento del collettore. Infine a Casteldidone interventi stradali con realizzazione di una nuova rotatoria (450mila euro il costo, ma il finanziamento del Pnrr riguarda solo la parte progettuale, di 48.214 euro).

Questa è, ovviamente, solo la prima tranche dei finanziamenti che arriveranno sul territorio: gli altri interventi ammessi, verranno finanziati con lo scorrimento nella graduatoria nel 2024 e 2025.

Laura Bosio

