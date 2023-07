Tolti i ponteggi che avvolgevano gli ex palazzi Generali in corso Campi a Cremona. Qui stanno sorgendo nuovi appartamenti nel nuovo complesso residenziale “I Giardini del corso”. L’edificio liberty fu realizzato nel 1914 dall’ingegner Luigi Cabrini – un genio cremonese che ebbe mano libera sulla trasformazione liberty di parecchi immobili dall’ingegner Remo Lanfranchi – tra l’allora via dei Coltellai (via Guarneri del Gesù attuale) e Contrada della Colonna (corso Campi). Top secret ancora il progetto interno della corte centrale che verrà interamente riqualificata nelle forme di un giardino pensile, da cui il nome. I quattro piani del palazzo d’epoca de “I Giardini del Corso” ospiteranno 11 appartamenti di grande prestigio dalle metrature variabili e molto ampie (dai 60 a 150 mq) .

© Riproduzione riservata