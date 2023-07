Alle ore 03:30 di domenica mattina una squadra del comando di Cremona dei Vigili del Fuoco è intervenuta in un incidente stradale in via Santa Cristina, già teatro in passato di altri sinistri. Coinvolte quattro persone e due autovetture di cui una ribaltata: oltre al guidatore di una delle due auto, feriti altri quattro ragazzi, tutti di età compresa tra i 19 e i 15 anni.

