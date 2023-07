Un’altra vittima della strada: non ce l’ha fatta Paolo Carubelli di Ticengo, che questa notte è stato coinvolto in un tragico incidente in via Nazario Sauro a Soncino. Carubelli, stando alla ricostruzione dei carabinieri di Soncino era alla guida del suo pick up Dodge, e avrebbe perso il controllo del veicolo sulla curva poco prima dell’ingresso in centro storico, andando a schiantarsi violentemente contro un’abitazione sulla strada, sfasciandone la parete esterna. Il mezzo si sarebbe poi incendiato e per il giovane non c’è stato niente da fare. A bordo due ragazzi di 20 e 23 anni e due donne di 27 e 28 anni.Uno di loro è grave, ed è ricoverato al Civile di Brescia. SEGUONO AGGIORNAMENTI

