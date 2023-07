Manca solo l’ufficialità ma Franco Vazquez è già vestito di grigiorosso: l’argentino 34enne arriva alla corte di uno dei suoi primi estimatori in Italia, Davide Ballardini.

Vazquez ha raggiunto il centro Arvedi lunedì, in uno dei pomeriggi più caldi per il calciomercato di serie B. Un colpo da novanta per la Cremo che si assicura le prestazioni di un top player per la categoria. Già in serata è previsto l’annuncio.

Vazquez è arrivato al centro Arvedi a bordo di una Jeep arancione e vestito di grigiorosso, pronto per posare per le foto di rito e per salire sull’auto che lo porterà immediatamente in ritiro a Peio.

Simone Arrighi

