C’è tempo sino al 23 luglio per iscriversi alla Festa del Volontariato Cremonese, che si terrà domenica 1° ottobre, promossa dal Comune di Cremona, CSV Lombardia Sud ETS e Forum Provinciale del Terzo Settore di Cremona e che quest’anno ha come tema “Volontariato – Giovani – Prossimità”.

Attualmente sono una settantina, tra associazioni ed enti, le realtà già iscritte alla manifestazione che tornerà nelle piazze del centro cittadino portando con sé l’entusiasmo di un volontariato che si “mette in piazza”, non tanto per fare bella mostra di sé, quanto per incontrare la cittadinanza e diffondere il contagio positivo del donare gratuitamente il proprio tempo, il proprio saper fare, il proprio saper ascoltare.

È possibile iscriversi compilando il modulo presente sul sito https://festavolontariato.org/ dove sono disponibili ulteriori informazioni sulla manifestazione. In alternativa è possibile contattare l’organizzazione della Festa scrivendo a festavolontariatocremona@gmail.com. Anche il modulo per la proposta di micro eventi di animazione, oppure a carattere performativo, espositivo e di riflessione culturale è reperibile sul sito della Festa all’indirizzo sopra riportato oppure scrivendo sempre all’indirizzo festavolontariatocremona@gmail.com.

Gli uffici del CSV Lombardia Sud ETS e del Forum Provinciale del Terzo Settore di Cremona sono disponibili per informazioni e chiarimenti.

© Riproduzione riservata