Pnrr, Bitti (Ugl) “Con il governo incontro interessante”

ROMA (ITALPRESS) – Un incontro tra sindacati e governo “interessante, se ci sono problemi ci sono anche soluzioni. Il ministro Fitto ci ha detto come intende muoversi e noi abbiamo dato indicazioni su come farlo per gli enti locali”. Così ildirigente sindacale Ugl Fiovo Bitti, dopo la riunione a Palazzo Chigi per la cabina di regia sul PNRR.

