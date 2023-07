Presente tutto il paese di Ticengo ai funerali di Paolo Carubelli, l’uomo di 33 anni deceduto domenica all’alba in un incidente stradale in via Nazario Sauro a Soncino. Alle 9:30 la chiesa di Sant’Andrea Apostolo, al centro del paese, era già stracolma di gente, tanto che la folla si è distribuita intorno ai lati della chiesa come ad accoglierlo in un grande abbraccio.

Un’attesa composta e silenziosa, prima che arrivasse il feretro, in cui tutta la comunità di Ticengo si è stretta intorno al dolore dei famigliari. Paolo lascia un bimbo di 6 anni, la mamma, il papà, la sorella e la moglie Enrica che si trovava con lui al momento dell’incidente e che si trova ancora ricoverata in ospedale.

E’ toccato al parroco don Davide Osio officiare la messa dell’ultimo saluto a Paolo e donare un po’ di speranza ai familiari e a tutti coloro che, in questo momento, sono sopraffatti dal dolore della perdita e dello smarrimento.

Durante l’omelia il parroco si è rivolto direttamente a Paolo come se fosse lì presente, vivo a vegliare su tutti. “Siamo qui in questa chiesa dove hai ricevuto tutti sacramenti, dal Battesimo al Matrimonio, segno di speranza e fiducia nella vita; quella vita piena di gioia e sogni che tua hai cercato sempre di onorare e realizzare. Eri sempre pieno di voglia di afre e lavorare.

Eri sempre il primo a salutare con il sorriso. Un sorriso e una gioia che ti accompagnavano in tutto quello che facevi e che sapevi regalare agli altri. Umanamente ti vorremo qui fisicamente ma sarai sempre ugualmente con noi perché lo dice il passo del Vangelo che è stato letto: “Gesu’ è risorto dietro il sepolcro il corpo non c’è pi’ perché Gesù è vivo è risorto”.

E’ la speranza a cui si affida la fede cristiana: “Tu sarai sempre accanto al tuo bambino e alla tua famiglia con il tuo sorriso e la tua mitezza. Aiutali a non perdere la speranza e a realizzare i tuoi sogni. Per te è iniziata una nuova primavera della vita. Ti vedo sorridente in paradiso dove veglierai su tutti”.

Sabrina Grilli

© Riproduzione riservata