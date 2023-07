ROMA (ITALPRESS) – Un top di gamma ma spartano. Negli show room Dacia sono arrivati gli allestimenti Extreme ed Extreme Up per Sandero Stepway, Duster e Jogger. Sono una evoluzione della gamma per essenzialità, allestimenti e sostenibilità. Pensati per chi vuole guidare senza troppi comfort e non ama tanto gli accessori.

