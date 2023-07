Continua il progetto delle Panchine Rosse per dire “no” alla violenza contro le donne: dopo la recente inaugurazione alla canottieri Bissolati, un’altra società sportiva ha voluto seguire l’esempio: è stata così inaugurata nel tardo pomeriggio di sabato, la panchina della società sportiva Stradivari. Un modo per far riflettere giovani e adulti su un tema molto spinoso.

Presenti all’inaugurazione Nadia Bragalini, ambasciatrice Stati Generali delle Donne e coordinatrice New Voices – Lions Distretto 108 IB3, che hanno contribuito all’acquisto della panchina, Carmine Scotti ambasciatore Città delle Donne per Cremona e consigliere Lions Club Cremona Europea, Antonio D’Avanzo responsabile rapporti con le Istituzioni Lions Distretto 108 IB3, Laura Rubagotti in rappresentanza dei soci Lions Club Cremona Europea, Clelia Salimbeni vice presidente Lions Club Cremona Europea, Past Governatore Lions Distretto 108 IB3 Massimo Camillo Conti, Roberto Serventi, presidente della Stradivari, Rosita Viola assessore alle politiche sociali del Comune di Cremona.

© Riproduzione riservata