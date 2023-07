Buona la prima per il Luppolo in Rock, andato in scena venerdì sera con un carnet di concerti metal di grande qualità. Sul palco allestito per l’occasione alle Colonie Padane si sono alternate numerose band, in una vera e propria maratona musicale iniziata nel tardo pomeriggio e culminata nell’esibizione dei Doro, gruppo musicale heavy metal tedesco, nato nel 1989 a Düsseldorf. Prima di loro, si sono esibiti gli Heat, gruppo rock svedese, gli Eclipse, band power metal svedese, i Dobermann e i Crashdïet.

Un festival che in questi anni è diventato sempre più internazionale, tanto che richiama appassionati del genere da tutta Italia, ma anche dal resto d’Europa, con un notevole indotto per il turismo. D’altro canto non è facile trovare eventi dedicati a quella che nel nostro Paese è considerata musica di nicchia, ma che nel nord Europa è decisamente più diffusa.

Grande la soddisfazione degli organizzatori, per il numero importante di presenza già dalla prima serata, e che è destinato ad incrementare negli altri due giorni: basti pensare che per domenica i concerti sono già sold out, con oltre 2mila biglietti venduti.

Secondo appuntamento nella serata di sabato, quando ad esibirsi come band di punta saranno i Saxon, gruppo storico del panorama heavy metal, fondato nel 1976 in Inghilterra. Insieme a loro si alterneranno sul palco i Raven, i Threshold, gli Ancillotti e gli Scala Mercalli. lb

© Riproduzione riservata