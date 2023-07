Sono i Cripple Bastards, band di grindcore formatasi ad Asti nel 1988 e che vede due innesti cremonesi (chitarra e basso) la seconda formazione salita sul palco del Luppolo in Roch nel pomeriggio di domenica, ultimo giorno del festival metallaro che attirato in città centinaia di appassionati. Il gran finale è atteso per le 22,30 quando si esibiranno i Carcass, band britannica nata nel 1985 a Liverpool, annoverati tra i fondatori di questo genere musicale e tra i pionieri del death metal melodico con il loro album Heartwork del 1993.

Nel video di Francesco Sessa un assaggio del clima alle Colonie Padane durante il concerto dei Bastards

