Giro di boa positivo per la rassegna del cinema all’aperto al Parco Tognazzi: nel calendario di Agosto e Settembre è confermato lo spazio per le pellicole più interessanti della scorsa stagione oltre a prime visioni internazionali e cartoni animati d’autore.

I nuovi capitoli di Mission Impossible (1 e 24 Agosto), Indiana Jones (11 e 26 Agosto) ma anche Barbie, con Ryan Gosling (29 Agosto), e Rapito, la nuova opera di Marco Bellocchio (21 Agosto), sono alcuni dei titoli ora in programmazione in tutte le sale italiane che sarà possibile vedere anche all’aperto sotto le stelle.

Tutti i mercoledì di Agosto, invece, saranno dedicati ai film di animazione di Hayao Miyazaki con ciclo “Un mondo di sogni animati” in collaborazione con lo Studio Ghibli: Ponyo sulla scogliera (2 Agosto), Kiki consegne a domicilio (9 Agosto), Il castello nel cielo (16 Agosto), Il mio vicino Totoro (23 Agosto), Si alza il vento (30 Agosto). Miyazaki si conferma uno dei Maestri del cinema giapponese di animazione: l’inconfondibile poetica delle sue opere le rende adatte ai più piccoli ma anche ai sognatori adulti.

Prosegue anche l’adesione dell’Arena Giardino all’iniziativa “Cinema Revolution” del Ministero della Cultura: fino al 16 settembre l’ingresso unico per tutti i film italiani ed europei sarà di € 3,50. Un’occasione in più per non perdere le pellicole più belle degli ultimi mesi: Il Colibrì, con P. Favino (4 Agosto), Siccità, di P. Virzì (10 Agosto), L’ultima notte d’Amore (il thriller di Ferragosto), Le otto montagne, con L. Marinelli e A. Borghi (18 Agosto), L’ombra di Caravaggio, Regia di M. Placido, con R. Scamarcio (4 Settembre).

Si concludono, infine, il 31 Agosto gli appuntamenti del ciclo “Letture sul Po” ospitati all’Arena Giardino in collaborazione col Comune di Cremona: verranno proiettati due documentari “Filo di luce – appunti per un film sul senso del luogo” e “La Matana de Po”, di Danilo Montaldi. Una serata, come sempre, dedicata al rapporto del nostro territorio con il Grande Fiume e per l’occasione proseguirà la raccolta fondi in favore delle cucine benefiche di Cremona. Ulteriori informazioni e aggiornamenti sul sito www.arenagiardino.it e sui canali social del cinema.

