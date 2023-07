All’indomani della grandinata del 22 luglio, il territorio cremonese fa la conta dei danni. In agricoltura, campi di mais devastati da chicchi grossi come noci in diverse zone. Tra quelle più colpite, lungo la via Mantova, ci sono stati i territori comunali di Vesc0vato e Cicognolo, dove attorno alle 12,30 si è scatenata una vera e propria tempesta di ghiaccio e di vento, che ha danneggiato fortemente il secondo raccolto. Ma ci sono stati anche alberi caduti, strade allagate, parabrezza e carrozzerie danneggiate.

