Le ondate di maltempo che si sono abbattute sul territorio Cremonese in questi ultimi due giorni, di cui l’ultima nella tarda mattinata di sabato, accompagnata da un vento di burrasca, hanno disseminato di danni il territorio. Decine di alberi sradicati o spezzati, abbattutisi sulle auto, insieme a chicchi di grandine che in alcune zone si sono rivelate grossi come palline da tennis, tettoie completamente scoperchiate, allagamenti, cartelli divelti, centri abitati rimasti isolati.

Se nella giornata e nella notte di venerdì ad avere la peggio è stato il Cremasco, sabato il maltempo si è abbattuto anche su alcuni comuni del Cremonese e del Casalasco, andando ad incrementare la conta dei danni.

Nella notte tra venerdì e sabato ben 26 gli interventi dei Vigili del Fuoco, che sono proseguiti anche durante tutta la giornata di sabato, proprio a causa dell’ultimo temporale. Colpita la zona Cremasca, con i Comuni di Castelleone, Crema, Pianengo, Agnadello, Sergnano, Ticengo, Pandino, Torlino Vimercate, Capralba, Casaletto Vaprio e Vailate. Sul Cremonese ad avere la peggio sono stati Soncino, Annicco, Casalbuttano, Paderno Ponchielli, Grumello Cremonese, Pozzaglio, Pescarolo, Ostiano, Gadesco, Persico Dosimo e Cicognolo. Il maltempo si è poi spostato nel Casalasco, colpendo San Lorenzo De’ Picenardi, Cappella de’ Picenardi e Piadena Drizzona.

Vigili del fuoco e Protezione civile hanno lavorato al massimo degli organici, con i sindaci dei comuni coinvolti in prima linea. Pesanti i danni arrecati alle strutture e all’agricoltura. lb

© Riproduzione riservata