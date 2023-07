In questi giorni il battello fluviale Mattei di Cremona Crociere è ormeggiato a Isola Serafini, il suo equipaggio formato dal capitano Federico Molinaro e dalla moglie Cristina Bedani motorista si prenderà una piccola pausa, troppo caldo ad agosto per i turisti che nel pieno dell’estate preferiscono il mare. A settembre però l’imbarcazione sarà nuovamente pronta a salpare, tra eventi privati aperitivi al tramonto e crociere sul Po alla scoperta della rigogliosa natura.

Inoltre si registrano già diverse prenotazioni per l’autunno, in occasione di appuntamenti organizzati nella città del torrazzo che richiamano visitatori dall’Italia e dall’estero. Confermati poi per la prossima stagione i progetti dedicati ai bambini. Il capitano Molinaro sottolinea come, dopo due anni di pandemia e un anno di siccità, l’attività sia finalmente tornata a pieno ritmo, favorita dalla scelta di navigare con la Mattei nel Po alto durante i periodi di magra, per non fermarsi e mantenere il contatto con i passeggeri.

Servizio di Federica Priori

