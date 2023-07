Sarà improntata al tema della moda la prossima edizione della Festa del Torrone, le cui linee guida sono da poco state approvate dal settore Cultura e Turismo del Comune di Cremona, insieme al contributo della Camera di Commercio, che anche quest’anno ammonterà a 17mila euro (altrettanti ne metterà il Comune). “Il Torrone va di moda”, questo il claim prescelto, che fa l’eco all’hit di cinque anni fa del Pagante, il gruppo musicale che proprio a Cremona a inizio luglio è stato protagonista di una delle serate del Tanta Robba Festival al parco del Po.

“Il progetto – si legge nelle Linee Guida – dovrà svilupparsi intorno alla valorizzazione del prodotto torrone in stretta relazione con la storia, la cultura e le tradizioni cremonesi. La proposta dovrà prevedere iniziative culturali, di spettacolo, di animazione e di degustazione rivolte a varie fasce di età e di forte richiamo turistico.

Il filo conduttore di tutta l’attività prevista culturale e commerciale dovrà ispirarsi al tema della moda e deve essere declinata al titolo dell’evento che sarà “Sweet Week – Il Torrone va di moda””.

Vengono poi ricordati quelli che sono i tradizionali appuntamenti della kermesse che si svolgerà dall’11 al 19 novembre: “Rievocazione storica del matrimonio tra Francesco Sforza e Bianca Maria Visconti e valorizzazione dei luoghi storici del torrone; organizzazione di una cena, con piatti tipici e di stagione, in un luogo centrale della città (ristorante o palazzo storico), di inaugurazione della festa e in tema con l’evento; allestimento di un palco principale durante i due fine settimana, ubicato in Piazza del Comune che ospiterà iniziative di intrattenimento e dove sarà realizzato il grande evento finale; attivazione di laboratori del gusto e degustazioni guidate durante la festa” e così via.

L’organizzazione è affidata anche quest’anno a Stefano Pellicciardi di SGP Grandi Eventi, per quella che sarà l’ultima edizione delle tre annualità assegnate nell’ultimo bando.

Tra gli obblighi dell’organizzatore, quello di recuperare – attraverso espositori e sponsorizzazioni – la somma minima di 130mila euro, necessaria per realizzare una manifestazione di grandissimo richiamo turistico alla quale Cremona si è abituata negli ultimi anni. gbiagi

