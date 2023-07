A seguito delle segnalazioni ricevute dai cittadini in questi giorni, AEM SPA comunica che non gestisce servizi a contatore; pertanto, nessun operatore della Società ha facoltà di accedere alle abitazioni per chiedere verifiche o richieste a tale titolo.

Per eventuali informazioni relative a bollette o contatori, è necessario rivolgersi per le verifiche del caso, agli operatori che gestiscono i vari servizi, ma non ad AEM SPA.

