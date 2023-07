I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Piacenza, dopo l’accesso in un cantiere edile ed a conclusione di tutto l’iter ispettivo, hanno denunciato il titolare 64enne di una società edile, con sede legale in Svizzera, ma con una sede operativa a Monticelli d’Ongina per aver omesso la formazione dei lavoratori, per aver adibito un lavoratore alla mansione di gruista nonostante fosse sprovvisto di idonea specifica formazione all’uso di tale attrezzatura e per omessa visita medica. Per questo è stato attuato il provvedimento della sospensione dell’attività imprenditoriale.

Sempre a Monticelli d’Ongina, il titolare 29enne di altra impresa edile, con sede legale in provincia di Modena, invece, è stato denunciato poiché il ponteggio posto sulla facciata in ristrutturazione alto circa sei metri, era sprovvisto dei parapetti di testata atti ad impedire il rischio di caduta dall’alto dei lavoratori. Anche in questo caso è stato attuato il provvedimento della sospensione dell’attività imprenditoriale. Complessivamente sono state elevate ammende pari a circa 12.500 euro.

© Riproduzione riservata