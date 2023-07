Raffica di furti nei giorni scorsi a Torre de’ Picenardi dove ignoti malviventi hanno preso di mira diverse abitazioni private. Il primo colpo risale alla notte del 22 luglio, nella frazione di San Lorenzo de Picenardi, dove i ladri si sono introdotti in una casa forzando una porta finestra. Una volta all’interno hanno messo tutto a soqquadro, per poi allontanarsi con 40 euro. Non contenti, in cortile hanno rotto il finestrino di un’auto, da cui hanno portato via un portafogli che era custodito nel vano portaoggetti, con dentro soldi, carte di credito e documenti. La famiglia era in casa, ma non si è accorta di nulla.

Una situazione simile è accaduta anche in una via centrale del paese, dove i proprietari, tornati da una vacanza, hanno trovato una porta finestra forzata. I malviventi tuttavia in questo caso non hanno portato via nulla. Sono però tornati in azione il 23 luglio, sempre in paese, con due effrazioni. Nel primo caso si sono introdotti in casa, sempre durante la notte, forzando la porta finestra di un locale lavanderia, per allontanarsi con un portafogli che conteneva 60 euro in contanti. In una via non lontana hanno invece scavalcato la recinzione di una casa e rotto il finestrino di un’auto parcheggiata in giardino, ma non hanno rubato nulla. In entrambi i casi le vittime, che erano in casa e dormivano, non si sono accorte di nulla.

Su queste vicende stanno indagando i Carabinieri, che hanno fatto i dovuti sopralluoghi e ricostruito i fatti, e ora stanno lavorando per dare un nome e un volto ai topi d’appartamento, anche visionando le immagini di eventuali telecamere presenti in zona.

Laura Bosio

