Digitale e apparecchi correttivi necessari per la salute dei denti

MILANO (ITALPRESS) – Quando i denti dell’arcata superiore non sono perfettamente allineati con quelli dell’arcata inferiore si parla di malocclusione dentale, una condizione che colpisce in tutto il mondo circa la metà dei bambini e degli adolescenti.

La malaocclusione non è solo legata alla genetica ma deriva anche da cattive abitudini ed è fortemente correlata all’industrializzazione: mentre la qualità del cibo diminuisce, aumentano soprattutto gli alimenti zuccherati e i dolcificanti artificiali. A parlarne, intervistato dall’Italpress, è Matteo Reverdito, specialista in ortodonzia.

© Riproduzione riservata