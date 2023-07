Una nuova funzionaria è approdata in questi giorni in questura a Cremona: si tratta del commissario Giulia Cristina, cremasca d’origine, che in queste settimane sta svolgendo in questura un periodo di tirocinio prima di essere assegnata ad un ufficio specifico. “Siamo molto contenti di poterla avere con noi e ha gia mostrato in queste settimane le proprie capacità, lavorando su campo” sottolinea il questore, Michele Davide Sinigaglia. “Ripongo molte aspettative su di lei e nelle prossime settimane si deciderà a quale settore assegnarla”.

“Per me è un’onore iniziare questa carriera nella mia provincia di origine. Mi aspetto grandi soddisfazioni in questo lavoro, a fronte di dedizione e impegno, che da parte mia non mancheranno. Credo che Cremona sia un territorio che consenta di imparare al meglio”. Attualmente la funzionaria sta svolgendo il proprio tirocinio come aggregata all’ufficio immigrazione: “Un’eseperienza particolarmente interessante, sotto il profilo giuridico ma anche umano” ha concluso. lb

