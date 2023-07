Cerioni “Passaggio a vuoto, per qualificazione olimpica ci siamo”

MILANO (ITALPRESS) – “Per il tabellone delle Olimpiadi siamo a pari punti, ce lo giocheremo tutto nella prossima stagione. Per il resto c’è stato un passaggio a vuoto che non doveva esserci, tuttavia dobbiamo imparare dai nostri errori”. Lo ha dichiarato il ct del fioretto azzurro Stefano Cerioni dopo la sconfitta della squadra azzurra ai quarti di finale che ha precluso una possibile medaglia, anche se poi gli azzurri hanno vinto i due match che ha permesso loro di piazzarsi al quinto posto. “Molto spesso da noi ci si aspetta la vittoria facile ma non esiste – ha detto Cerioni-. Abbiamo una squadra competitiva, se vinciamo spesso vuol dire che siamo molto bravi in tante occasioni, quando succede di perdere può starci perchè magari gli avversari hanno fatto bene”.

