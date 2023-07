E’ stato assegnato il primo lotto dei lavori di riqualificazione di Casa Magio-Grasselli (Corso XX Settembre), dove dovrà sorgere quello che si chiamerà Palazzo della Musica, futura nuova sede del conservatorio di Cremona: ad occuparsene sarà la Italactive di Roè Volciano (Brescia). Gli interventi, per una spesa complessiva di 1.069.351,95 euro, riguardano la ristrutturazione solo di una parte del complesso; essendo le risorse non ancora sufficienti a un restauro complessivo, le opere in programma non consentono l’immediato insediamento dell’istituto scolastico.

Questo ciclo di interventi si concentrerà su opere di adeguamento architettonico, acustico, strutturale e impiantistico, essenziali per rispondere alle necessità poste dalla nuova destinazione d’uso. Sono previste quindi opere di restauro di alcune porzioni del complesso: in particolare le facciate su Corso XX Settembre e quelle sul cortile principale, oltre all’intervento su alcuni locali interni.

Nel piano interrato si interverrà solo ai fini della sicurezza antincendio, mentre negli altri piani verranno restaurati diversi locali, dal punto di vista della sistemazione degli intonaci e delle pavimentazioni, con lavori di consolidamento e di riqualificazione.

Il palazzo è di proprietà del Comune di Cremona dal 2006, a seguito del lascito di Ippolito Grasselli e delle indicazioni testamentarie dei figli, Giulio e Giancarlo Grasselli.

