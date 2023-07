Cremona Musica International Exhibitions and Festival si prepara alla nuova, attesissima, edizione per l’incontro da non perdere nel cuore della musica, una manifestazione interamente dedicata agli strumenti musicali di alta qualità, la più importante del mondo e l’unica fiera italiana e in Europa nel suo genere. Dal 22 al 24 settembre, nel quartiere fieristico di Cremona, la città di Stradivari, si incontrerà tutto il mondo della musica: dagli strumenti ad arco con Mondomusica, al meglio della chitarra acustica mondiale e altri strumenti a plettro e pizzico con l’Acoustic Guitar Village, dalla sezione Cremona Wind, dedicata agli strumenti a fiato, fino a Piano Experience, la speciale sezione riservata ai pianoforti e l’Accordion Show, lo spazio dedicato al mondo della fisarmonica.

Cresciuta fino a richiamare, solo nell’edizione 2022, oltre 19.000 visitatori, Cremona Musica si conferma un appuntamento irrinunciabile per tutti i produttori di strumenti musicali da tutto il mondo, così come per gli editori musicali, i commercianti, e i compratori internazionali più qualificati, oltre che per la grande comunità di musicisti professionisti e amatoriali.

Per l’edizione 2023 sono infatti in programma oltre 150 eventi tra concerti, seminari, masterclass, tavole rotonde, workshop, mostre e presentazioni: una occasione per fare il punto sul panorama della musica suonata, insegnata nelle scuole, e sulle nuove tecnologie. Una piazza aperta alla contaminazione fra passato, presente e futuro di musica e musicisti.

Giunto alla decima edizione, il Cremona Musica Award si conferma come un premio di rilievo internazionale che consente di portare a Cremona Musica alcuni dei più importanti e famosi musicisti del mondo. I vincitori della decima edizione verranno annunciati a inizio settembre.

Prosegue il progetto Piano Festival, già avviato negli scorsi anni, con un programma di concerti e presentazioni con pianisti di fama mondiale. I contatti con grandi pianisti saranno uno strumento di collaborazione con le aziende di pianoforti per creare contatti tra musicisti e brand. Saranno presenti numerosi artisti, anche in collaborazione con istituzioni di prestigio quali UCLA e Leon Fleisher Academy (USA) e Purcell School of Music di Londra.

Serie di eventi di presentazioni di libri e di progetti di ricerca musicologica (in collaborazione con l’Università di Pavia, dipartimento di Musicologia di Cremona), per portare a Cremona anche importanti scrittori, musicologi e giornalisti italiani e stranieri, contribuendo a fare di Cremona Musica il “punto di incontro” più importante per chi si occupa di musica in Italia. Particolare evidenza sarà data alle produzioni di musica italiana, con presentazioni di nuovi CD di Clementi, Donizetti, Ponchielli, Castelnuovo Tedesco e molti altri compositori italiani dal barocco al contemporaneo. Saranno presenti anche due celebri pianisti, Michele Campanella e Andrey Gravilov, che presenteranno i loro libri di recente pubblicazione.

Le tavole rotonde, tutte in diretta streaming, quest’anno rappresenteranno più che mai lo spirito di Cremona Musica, mettendo insieme straordinari protagonisti mondiali della grande musica, tra operatori, musicologi e giornalisti membri della Media Lounge. Eccole nel dettaglio:

Venerdì 22 settembre, ore 16-18

Musica solidale Tavola rotonda con rappresentanti di fondazioni ed enti che realizzano progetti musicali in ambito sociale e sanitario.

Maurizio Cantore, presidente di Donatori di Musica

Favio Chavez, Catheura Landfillharmonic

Marco Morricone, Associazione Armonica Onlus

Arnoldo Mosca Mondadori, Fondazione Casa dello Spirito e delle Arti

Lucio Nicolodi, Fondo Fiamma Nicolodi presso Unione Italiana Ciechi

Renato e Alessandro Pace, ODLA Music (hardware per scrivere musica per non vedenti)

Sabato 23 Settembre, ore 11-13

Patrimoni Musicali Italiani. Cura, conservazione e promozione del patrimonio musicale italiano.

Gian Mario Borio – Fondazione Cini e Università di Pavia – Dipartimento di Musicologia di Cremona

Diana Castelnuovo Tedesco

Vitale Fano, Archivio Fano, Fondazione Omizzolo Peruzzi

Don Franzen, Avvocato, esperto di diritti d’autore e patrimoni musicali (UCLA)

Marco Morricone

Lucio Nicolodi, Fondo Fiamma Nicolodi

Pietro Zappalà, Centro Studi Ponchielli

Sabato 23 settembre, ore 16-18

Musipreneurship – Conceiving, funding and producing music projects

Mark Armanini, Vancouver Intercultural Orchestra

Paolo Bartolani, Artistic Director RoSMF, Cultural Manager specialized in International development and funding

Joanna Bokszczanin, concert director Chopin Institute, Warsaw

Paola Carruba, dirigente RAI.

Dale Franzen, BROD STAGE, music producer

Annette Josef, Director, MDR Radio and Orchestra, Leipzig.

Domenica 24 settembre, ore 11-13

Beyond Erasmus: La didattica musicale in trasferta e trans-istituzionale.

Tavola rotonda sulle nuove prospettive di studio in paesi stranieri. Si parlerà di progetti di scambio culturali tra istituzioni musicali, residenze all’estero e nuove opportunità offerte dal progetto Erasmus e da simili altri progetti.

Angelica Suanno, Stauffer Foundation, Cremona

Bai Baldeep Singh, ANAD Foundation, New Delhi

Perry Reitsma, International Holland Music Sessions

Paul Hoskins, Purcell School of Music, London

Atso Almila, Sibelius Academy, Helsinki

Inna Faliks, Head of Piano, UCLA

Paweł Gusnar, Chopin University, Warsaw

PIANOLINK INTERNATIONAL AMATEURS COMPETITION (IV edizione) il concorso pianistico dedicato ai pianisti per passione. La giuria sarà così composta: Boris Petrushansky (presidente), Nareh Arghamanyan, Maurizio Baglini, Inna Faliks, Patrick Jovell.

ACOUSTIC GUITAR VILLAGE

Mostre

Mostra di legnami e chitarre, a cura dei liutai Leonardo Petrucci e Martina Gozzini, di chitarre storiche a cura del liutaio Lorenzo Frignani, con un’area dedicata agli strumenti etnici.

“Cremona Mandolini in Mostra”, l’evento dedicato al mondo del mandolino che tanto successo ha avuto nella scorsa edizione, presenterà, oltre ad una mostra storica, una serie di appuntamenti culturali e di esibizioni live di ensemble mandolinistiche provenienti da varie città d’Italia, sempre con la direzione artistica del maestro Carlo Aonzo e la collaborazione del maestro liutaio Lorenzo Frignani.

“Charango Presente!”, incontri, performance, seminari, presentazioni con protagonista il Charango, il piccolo strumento latino-americano a 10 corde. Coordinamento della charanguista Monique Mizrahi, con mostra di strumenti e presentazione attività dell’organizzazione charango.it.

CONFERENZE E PRESENTAZIONI

Numerose le varie conferenze, presentazioni ed incontri che si svolgeranno nella speciale Area Eventi dell’AGV. Francesco Taranto curerà come ogni anno il 6° Convegno “La Chitarra in Italia tra Ottocento e Novecento” e il Master sul repertorio e tecnica della Chitarra dell’Ottocento, con numerosi interpreti, relatori ed esperti.

Italian Bluegrass Meeting, 10a edizione!

in programma sabato 23 settembre sul Live Stage, coordinato da Danilo Cartia e che presenterà numerose band e musicisti appassionati del genere bluegrass music, italiani ed europei. Jam sessions, performance e workshops per tutta la giornata con divertimento assicurato e cena finale di tutti i partecipanti! Special Guest da Woodstock il chitarrista americano Happy Traum. Partners dell’evento saranno sempre la Martin Guitars e la Deering Banjo Company.

Corde e Voci d’Autore

“David Crosby Memorial”, live performance e ricordi del grande cantautore-chitarrista californiano recentemente scomparso. Oltre a numerosi ospiti ci sarà la presenza di Jeff Pevar, storico side-man di Crosby. Filmati con testimonianze di grandi amici musicisti, incontri con giornalisti e appassionati conoscitori.

Performance live sull’Open Stage

Una non stop giornaliera di performance per tutti i giorni della manifestazione, con chitarre acustiche, mandolini, ukulele pronti a dialogare con fisarmoniche, fiati, pianoforti e altri strumenti presenti nei vari saloni di Cremona Musica. In cartellone vari ospiti internazionali.

ACCORDION SHOW

Si conferma imperdibile evento annuale per il mondo della fisarmonica, sempre più seguito. Oltre ad appuntamenti culturali, presentazioni e showcase di artisti all’interno dell’Area Eventi del padiglione 1 e sull’Open Stage esterno, l’Accordion Show avrà spazi e performance all’interno della Special Night nell’Auditorium del Museo del Violino, venerdì 22 settembre, in Cremona Musica Downtown, concerto all’interno del cortile Federico II per sabato sera 23 settembre, e di Cremona Musica Downtown Giovani, all’interno della Galleria XXV Aprile per la giornata giovanile di domenica 24 settembre.

CREMONA WINDS

In occasione della Manifestazione fieristica “Cremona Musica International Exhibitions and Festival” verrà organizzata una rassegna dedicata alla musica bandistica: Cremona Band Festival. Il progetto nasce dalla collaborazione fra il Coordinamento Bande Musicali di Cremona, CremonaFiere e CCIAA di Cremona con lo scopo di promuovere e diffondere la musica bandistica come momento formativo e di crescita per musicisti e appassionati di strumenti a fiato che desiderano esibirsi in un contesto internazionale.

EVENTI IN CENTRO CITTA’

Sono in fase di definizione numerosi eventi in centro città:

Venerdì 22 settembre

Special Night nell’Auditorium del Museo del Violino, con premiazione di Amalia Ramírez e performance di Luca Zanetti (fisarmonica), Roberto Fabbri (Ramírez Guitar), Carlo Aonzo, (mandolino), Christian Saggese & Edin Karamazov (chitarre e liuto)

Sabato 23 settembre

Cremona Musica Downtown – Cortile Federico II

Il concerto nello storico cortile Federico II sarà l’occasione per tutti i visitatori ed espositori di partecipare ad una bellissima serata di musica di alta qualità e alla festa celebrativa dell’edizione 2023 dell’AGV a Cremona Musica in pieno centro storico. Il programma prevede le performance di Happy Traum (chitarra fingerstyle-flatpicking dagli Usa), Carlo Aonzo & Paulo Sà (mandolino italiano e brasiliano), La Toscanini NEXT Orchestra (ensemble orchestrale), Giovanni Baglioni (chitarra fingerstyle), “Charango Jam” con performance di Monique Mizrahi, Achille Zoni, Mario Cardona, Valentina Badoino, Nicola Miele.

Finale del Concorso Pianolink International Amateurs Competition (IVedizione) Teatro Ponchielli

Domenica 24 settembre

Cremona Musica Downtown Giovani – Galleria XXV Aprile

Si svolgerà nella Galleria XXV Aprile e prevede le esibizioni di vari solisti e band acustiche giovanili della Provincia di Cremona e in arrivo da altri territori italiani.

Altri eventi in via di definizione all’Auditorium G. Arvedi.

